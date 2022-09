Leconte: «Con Depardieu, il mio Maigret crepuscolare»

di Michela Greco

«In questi ultimi anni ho fatto tanti film, ma ora ho fatto del cinema: grazie». Patrice Leconte riferisce con un po’ di emozione e con qualche imbarazzo – «Lo so, non sono modesto», si schermisce – le parole con cui Gérard Depardieu, protagonista del suo Maigret, ha suggellato la fine delle riprese. Il regista di “La ragazza sul ponte” e “L’insolito caso di Mr. Hire” (tratto anch’esso da Simenon) porta al cinema da domani uno splendido film in cui il commissario si misura con la morte di una ragazza non identificata. Appesantito dalla vita e con una salute precaria, questo Maigret crepuscolare che deve addirittura rinunciare alla sua pipa cerca la fanciulla e, con lei, anche la figlia che lui stesso ha perduto.



Mercoledì 14 Settembre 2022

