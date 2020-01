Luì e Sofì, il film dei Me contro Te: «Scaviamo nella nostra infanzia»

ROMA - «I bambini di oggi? Sono affettuosi, educati e incredibilmente svegli! Lo hanno dimostrato anche ora: avevano già capito tutto del nostro film già dal trailer». Luigi Calagna e Sofia Scalia, 27 e 22 anni di Partinico (Palermo), ma molto più conosciuti come Luì e Sofì, ovvero i Me contro Te, sembrano aver trovato la formula magica per entrare in sintonia con i bambini e ora portano al cinema un capitale di 4 milioni e mezzo di iscritti al loro canale Youtube. Me contro Te La vendetta del Signor S arriverà infatti in sala venerdì, preceduto da una serie di anteprime sold out che hanno dimostrato per l'ennesima volta l'incredibile seguito che hanno tra i ragazzi dai 4 ai 10 anni, che stravedono per i loro video (rigorosamente uno al giorno, di circa 10 minuti), i loro libri e tutto il merchandising che ne segue. «Il nostro segreto? La spontaneità e la naturalezza: quello che i bambini vedono sullo schermo è quello che siamo giurano e di sicuro ci ha premiato la nostra positività».

I loro grandi amori al cinema e in tv sono film come Goonies e cartoon come Scooby-Doo, mentre il regista Gianluca Leuzzi ha aggiunto il suo amore per i fumetti, i supereroi e Stranger Things nella creazione di questa avventura per il grande schermo che, dicono, era già lì ad aspettarli: «Avevamo già una storia da raccontare partendo dal nostro nemico, il Signor S, che è comparso su YouTube da due anni». Un'entità misteriosa a cui Luì e Sofì delegano tutta la negatività e il conflitto dei loro racconti, e che nei loro video riescono sempre a sconfiggere. Nel film S cerca di vendicarsi e di diventare il padrone del mondo agendo da un luogo segreto in cui sperimenta le sue invenzioni, creato per l'occasione negli studi di Cinecittà. «I genitori dei bimbi di oggi ci dicono che gli ricordiamo Bim Bum Bam, che loro vedevano da piccoli. Per ideare le nostre storie scaviamo nella nostra infanzia in cerca di ciò che ci faceva emozionare: anche se cambiano le generazioni, i bambini sotto certi aspetti restano sempre uguali». Ciò che è cambiato, invece, è il proliferare degli schermi su cui spesso incollano il naso e il potere che questi hanno su di loro: «Essere ascoltati da tanti bambini ci dà una grande responsabilità e stiamo attenti a non influenzare troppo le loro scelte». Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

