Luca Argentero papà, l'annuncio su Instagram fa il pieno di like: «Io e te diventiamo tre...»

Martedì 10 Dicembre 2019

Sule ultime novità.Cicogna in arrivo per Luca Argentero. L'attore torinese e la fidanzata Cristina Marino stanno per avere un bebè. Ad annunciarlo è proprio Luca con un post su Instagram.L'attore ha postato una foto che lo vede ritratto sul divano con la fidanzata. Nell'immagine,La didascalia non lascia dubbi: «IO E TE...DIVENTIAMO TRE! 🍼❤️».Immadiati i commenti dei tanti fan: «Che meraviglia, auguroni».Auguri!