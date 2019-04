Louis Garrel è L'uomo fedele con Laetitia Casta e lily-Rose Depp al cinema giovedì

ROMA - Un triangolo amoroso condito di dramma, umorismo e suspense, con strizzate d’occhio a registi come Truffaut e scrittori come Marivaux. Un esempio di cinema francese all’ennesima potenza. È L’uomo fedele - al cinema da giovedì - seconda prova da regista dell’attore Louis Garrel che qui interpreta anche il protagonista Abel, uomo affascinante che, otto anni dopo essere stato lasciato bruscamente da Marianne, la incontra a un funerale e riannoda i fili sentimentali della loro storia.



Lei è Laetitia Casta, sposa di Garrel (nella vita) dal 2017. L’altra è Lily-Rose Depp, figlia d’arte di Vanessa Paradis e Johnny Depp, giovanissima attentatrice alla loro serenità di coppia. Insieme al piccolo Joseph, misterioso figlio di Marianne che dà un tocco thriller alla vicenda.



In amore si può imparare grazie alla consapevolezza e l’esperienza o si commettono sempre gli stessi errori?

Garrel: «Agnès Varda in un’intervista diceva che in fondo non conosciamo davvero nemmeno le persone a noi molto vicine. Ci sarà sempre un mistero che non riusciremo a svelare. No so, quindi, se impariamo qualcosa, ma credo che spesso l’amore che sembra meno appassionato sia invece più interessante, più profondo. E duri più a lungo»



Casta: Io penso che non siamo mai la stessa persona. Marianna non è la stessa a 20 anni e a 35 grazie alle esperienze che ha vissuto. Lo stesso vale per il personaggio di Abel, anche se lui cambia meno di lei. È come se avessero una nuova storia che comincia da zero».



Il cambiamento fa paura?

Casta: «La maturità è uno dei temi importanti del film. Mi ha toccato profondamente riflettere su quella fase strana in cui non sei più giovane ma non sei nemmeno vecchio...»



Garrel, ha creato dei personaggi femminili forti e un personaggio maschile che si lascia fare...

Garrel: «Abel prova piacere a essere guidato dalle donne, questo è l'elemento autobiografico del film. Io sono sempre stato circondato da donne forti a cui ho spesso chiesto consigli».