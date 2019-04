Loretta e Daniela Goggi tornano a lavorare insieme in Sogni, corto sull'Alzheimer

Britney Spears si è fatta ricoverare in un centro di salute mentale: «È sconvolta dalla malattia del padre»​

“Il pubblico ci vuole bene, abbiamo tante manifestazioni di affetto, ma non sappiamo se il nostro progetto di una fiction insieme andrà in porto, perché in Italia non ci sono ruoli per attrici over 60”. A parlare con una di amarezza sono le sorelle, in occasione della presentazione del cortometraggiodiretto da, che racconta la storia di una donna, vittima del morbo di, interpretata da Loretta Goggi. Le sorelle Goggi, dopo molti anni, sono tornate a lavorare insieme e hanno un progetto condiviso che vorrebbero realizzare.“Stiamo scrivendo questa storia perché c'è un gap tra le generazioni delle trentenni e delle sessantenni, sia a livello cinematografico che televisivo” dice ancora Loretta Goggi, mentre “gli americani non sono legati all'età, guardi Robert Redford, Clint Eastwood, Jane Fonda, addirittura si scopre il sesso anche se non vogliamo arrivare a questo” aggiunge la sorella Daniela, “qui da noi al massimo ci mettono in un istituto per ex-attori. Il pregiudizio è culturale, la stessa cosa avviene anche nella moda, le donne reali sono altre e noi vogliamo raccontarlo”, chiude Loretta Goggi, mentre invece è molto orgogliosa di aver preso parte – insieme alla sorella (che interpreta un medico) – al cortometraggio Sogni, nato per sensibilizzare su una malattia che solo in Italia colpisce“Alcune parti della società sono silenziose ed è sempre più difficile sviluppare la comunicazione con le persone, perché in un'epoca social, siamo sempre meno sociali nelle relazioni personali” ha sottolineato, presidente di, che ha ospitato la presentazione del film “ questa malattia trasforma le relazioni interpersonali per questo ha bisogno di una narrazione, che deve essere utile a sostenere le persone, specialmente i familiari delle vittime di Alzheimer. Spero che questo corto arrivi al cuore”.Anche perché la malattia “colpisce il singolo individuo e la famiglia ne diventa prigioniera” ha spiegato Giuseppe Casale, medico e direttore sanitario di Medica Group Casilino, struttura specializzata nella cura della malattia dove è stato ambientato Sogni, “come molte malattie non sappiamo l’origine, ma c’è stato un aumento dei casi, che può essere legato anche al miglioramento degli strumenti diagnostici. L'Alzheimer spesso inizia in giovane età anche intorno ai 45-50 anni, e ad oggi non esiste una cura per una malattia che può durare decenni e di cui soffrono 700 mila persone, un numero incredibile come se fosse un terzo della popolazione di Roma”.Loretta Goggi interpreta una donna malata che si ritrova proiettata in un ricordo vivido, accompagnata per mano da una bambina, che la guida verso una speranza mai sopita, quella di ricongiungersi con l'ex marito, interpretato da Francesco Montanari. Alla sua ricerca vanno la figlia, Claudia Conte, la responsabile della struttura di cura, Daniela Goggi, e il custode Leonardo Bocci. “Io e mia sorella siamo state toccate dalla scomparsa di una cugina, un anno e due mesi fa, un’esperienza molto dura, perché lei non aveva fame, sete, sonno e non riconosceva più nessuno. Ha avuto un matrimonio molto felice ed il marito è stata l’unica persona che ha riconosciuta fino all’ultimo. La memoria nei confronti della persona amata, vittima della malattia, è l’unico modo per avere coraggio e stare vicino a queste persone” ha detto la protagonista.A dirigere il corto Angelo Longoni. “Avevo una zia che aveva questa malattia, quando le parlavo avevo la sensazione di non essere io lì davanti a lei, perché parlava ad una terza persona, di un’altra età ed epoca. La sensazione è di appartenere ad un mondo parallelo, perché chi ne è colpito vive in un modo diverso, da questo è nata l’idea del sogno, che sembra vivere Loretta Goggi nel corto”.