Lopez - Affleck, matrimonio a sorpresa per gli eterni fidanzati: «L'amore è paziente»

La proposta di nozze è avvenuta in una vasca da bagno, il matrimonio a Las Vegas con abiti “riciclati”. Dopo vent’anni, svariati figli e altrettanti matrimoni, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a sorpresa in gran segreto sabato 16 luglio in Nevada, nella Little White Chapel dopo aver fatto la fila con altre quattro coppie.

«Ce l'abbiamo fatta – annuncia Jlo sul suo sito/newsletter OnTheJLo - L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Paziente da vent'anni», firmato Jennifer Lynn Affleck. I Bennifer come amano chiamarli i fan, si erano giurati eterno amore già nel 2002, ma ad una settimana dalle nozze (gennaio 2004) saltò tutto a causa dell’eccessiva attenzione dei media, pensarono addirittura di assumere tre spose “esca” da mandare in tre luoghi diversi.

Lo scorso anno poi, il riavvicinamento ed una galeotta vacanza romantica seguita dal red carpet alla Mostra del cinema di Venezia. Le loro foto in Italia riaccesero le speranze dei fan che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma, poi ad aprile l’annuncio del fidanzamento con tanto di diamante verde «Ero immersa tra le bolle – racconta la cantante - lui si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. L’ho guardato e sono scoppiata a piangere: non potevo credere che dopo vent’anni stava succedendo di nuovo, una seconda possibilità di vero amore».

Questa volta è andato tutto a buon fine, nessun intoppo, né festeggiamenti in pompa magna, solo i cinque figli avuti dalle precedenti relazioni, rispettivamente Marc Anthony e Jennifer Garner, e le due star a pronunciare l’atteso Sì : «un vestito di un vecchio film (l’iconico The Wedding Planner ndr) e una giacca dall’armadio di Ben, ci siamo scambiati gli anelli che indosseremo per il resto della nostra vita», a conferma che il lieto fine non esiste solo nei film.

