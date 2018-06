Sherlock Holmes salva dalla rapina un impiegato Deliveroo a Londra

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una macchina Uber, un fattorino di Deliveroo e. Questi gli ingredienti dell'ultimo fatto di cronaca accaduto a Londra. Protagonista assoluto il popolare attore britannico Benedict Cumberbatch, conosciuto perché star della serie tv sull'investigatore più famoso del mondo.Il 41enne ha sventato unaintervenendo per difendere un impiegato di Deliveroo da 4 teppisti proprio a due passi da Baker Street, l'indirizzo della residenza londinese di Sherlock Holmes. In base a quanto riferiscono i media britannici, l'attore si trovava su una macchina Uber con la moglie, Sophie Hunter, quando è sceso dall'auto senza esitazione per soccorrere l'uomo.Alcuni testimoni affermano di aver sentito Cumberbatch urlare «Lasciatelo stare» agli aggressori prima di intervenire personalmente quando si è reso conto che la gang non mollava la presa. I 4 hanno cercato di colpirlo, ma l'attore si è difeso e a quel punto, dopo aver capito che si trattava proprio di Sherlock Holmes, la gang è fuggita. Intervistato dal Sun sul suo gesto da eroe, l'attore ha risposto: «Non avevo scelta, dovevo intervenire».