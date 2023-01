Lisa Loring, morta la prima Mercoledì Addams: l'attrice aveva 64 anni. Uccisa da un ictus

di Redazione web

Il nome di Lisa Loring non dirà molto, ma l'attrice è divenuta famosa, interpretando Mercoledì nella serie tv cult La famiglia Addams negli anni Sessanta. Loring è morta all'età di 64 anni, in seguito ad un ictus. La sua carriera televisiva iniziò in tenera età, quando era una bimba di appena cinque anni e fu selezionata per interpretare la figlia di Gomez e Morticia nell'iconica serie tv, tornata in auge proprio in questo periodo dopo che Tim Burton ha girato Mercoledì per Netflix.



Scomparsa prematura

L'artista è scomparsa lo scorso 28 gennaio, in seguito a un ictus avuto alcuni giorni prima. A dare notizia del trapasso dell'attrice è stato il sito Deadline che ha citato l'amica dell'attrice, Lori Jacobson. «È con grande tristezza che segnalo la morte della nostra amica, Lisa Loring: quattro giorni fa ha subito un grave ictus causato dal fumo e dall'ipertensione», scrive la donna su Facebook. «Aveva il supporto vitale da 3 giorni. Ieri la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo e lei è deceduta ieri notte».

Fragile carriera

L'attrice, anni dopo la serie, aveva accettato di tornare in quel ruolo, nel 1977, per interpretare di nuovo Mercoledì nel primo film tratto dalla sitcom, con gli stessi attori originali. Poi la sua carriera è proseguita con altri ruoli, ma non è mai decollata, fino agli anni Ottanta, quando poi ha abbandonato il mondo della tv e del cinema.

Loring è stata sposata quattro volte: la prima volta all'età di 15 anni, con Farrell Foumberg, da cui sono nate due figlie, Marianne e Vanessa, che le hanno a sua volta dato due nipoti, Emiliana e Charles. Nel 2002 Lisa, invece, risultava impiegata nelle pubbliche relazioni per una catena di hotel. Della serie originaria, ad oggi è rimasto solo l'attore John Astin, volto di Gomez.

