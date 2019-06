A Lina Wertmuller l'Oscar alla carriera: «Sorpresa e felice»

ROMA – Nel 1977 è stata la prima regista donna candidata all’Oscar, con Pasqualino Settebellezze. Tra pochi mesi, Lina Wertmuller l’Oscar lo stringerà tra le mani, perché l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences, che assegna le statuette, ha deciso di celebrarla con un riconoscimento alla carriera, per «il contributo eccezionale dato al cinema», che sarà presentato il 27 ottobre agli undicesimi Annual Governors Awards dell’Academy.

«Sono molto grata per la decisione di assegnarmi questo premio – ha commentato la regista, che sarà onorata dall’Academy per la sua storia cinematografica con David Lynch, Wes Studi e Geena Davis - Un premio che non mi aspettavo affatto e che per questo è tanto più gradito, mi fa tanto più piacere. Certo gli americani, grazie a Dio, mi hanno sempre voluto bene». Lo ha dimostrato anche Leonardo DiCaprio che qualche giorno fa, al Festival di Cannes, è andato a omaggiare la regista stringendole la mano prima della proiezione ufficiale sulla Croisette di Pasqualino Settebellezze, nella sua versione restaurata a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale. C’era anche Giancarlo Giannini, suo attore feticcio e protagonista, appunto, di quel film-culto che portò Wertmuller a Hollywood e le fece ottenere anche le nomination per il miglior attore protagonista, la miglior sceneggiatura e il miglior film in lingua straniera.

Il 14 agosto lei, regista e sceneggiatrice ma anche scrittrice, compirà 91 anni, 40 dei quali consacrati all’arte del cinema e della tv, per cui ha diretto Il giornalino di Gian Burrasca, interpretato da Rita Pavone a metà degli anni 60. Sul grande schermo, dall’esordio con I basilischi del 1963, passando per pietre miliari come Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972) e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto (1974), Lina Wertmuller ha raccontato tratti e momenti incandescenti della storia italiana, illuminandone le contraddizioni e i protagonisti con uno sguardo unico, capace di unire leggerezza e ferocia. Martedì 4 Giugno 2019, 07:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA