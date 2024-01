«Ho reso giustizia alle donne Osage. DiCaprio? È paziente e generoso»

di Alessandra De Tommasi

Cos’ha provato nel mettere in scena Mollie?

«Io non sono proveniente dalla tribù Osage, ma ho voluto dare giustizia e rendere onore a tutte le donne indiane che in quel periodo sono state vittime. Il film è modernissimo nel parlare all’universo femminile di oggi: in Mollie ho poi messo regalità e grazia, perché viene da una famiglia matriarcale agiata e istruita».

Cosa ha scoperto della società dell’epoca?

«Le donne Osage avevano tutto il potere, anche economico, e quando nasceva una bambina tutti festeggiavano con gioia.

Cosa pensa del matrimonio di Ernest e Mollie?

«Non dico sia stata un’unione combinata ma c’erano delle dinamiche di coppia molto peculiari tra loro due. Così Scorsese ci ha fatto girare e rigirare le stesse scene con livelli diversi di sospetto e di complicità per mostrare le varie facce dell’amore ma anche della manipolazione emotiva».

Com’è stato il primo incontro con DiCaprio?

«Mi ha invitato a cena fuori per rompere il ghiaccio e ci siamo poi messi a camminare nella riserva e comportarci come i nostri personaggi, a dar vita a questo rapporto particolare, basato sui sentimenti ma anche sull’interesse. Leo è incredibilmente generoso anche come persona, il che intimidisce e ti fa venire la sindrome dell’impostore sul lavoro. Basta guardarlo e svanisce ogni insicurezza perché stargli accanto viene davvero facile».

In che senso?

«Leo è anche un professionista paziente, io l’ultima arrivata sul set. Durante la mia prima settimana mi ha spiegato quando fosse importante per lui questo progetto e mi ha sempre trattato da pari. Si comporta così con tutti: non respira tutta l’aria della stanza, anzi vuole dare sempre spazio agli altri e farli splendere incoraggiandoli».

