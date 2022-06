"Lightyear – La vera storia di Buzz", Ludovico Tersigni doppiatore: «Non sempre puoi farcela da solo»

Lightyear – La vera storia di Buzz, il nuovo film Disney e Pixar che segue il leggendario Space Ranger in un’avventura intergalattica, arriverà il 15 giugno nelle sale italiane. La nuova avventura d’azione racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story. A prestare la voce a Buzz troviamo Alberto Melanchino (Doc- Nelle tue mani) mentre Ludovico Tersigni è Sox, il robot di compagnia del leggendario Space Ranger: « Questo film mi ha lasciato un grande desiderio di conoscere gli altri e di non fidarmi soltanto di me stesso » racconta Tersigni. « È importante capire che non sempre puoi farcela da solo, saper chiedere aiuto può essere un momento di grande maturità ». Lightyear – La vera storia di Buzz è al cinema dal 15 giugno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 14:54

