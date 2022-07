Libero De Rienzo, la morte un anno fa. Il ricordo di Paolo Siani: «Tu e Giancarlo ci mancate molto»

Libero De Rienzo se n’è andato il 15 luglio 2021. «Picchio» è morto in una notte d’estate, a casa sua, a soli 44 anni, un anno fa e Paolo Siani ha voluto ricordarlo. Il deputato e fratello di Giancarlo Siani ha voluto ricordare i due su Twitter.

Leggi anche > Libero de Rienzo è morto per un'overdose di eroina: rischio processo per il pusher che gli ha venduto la droga

Un anno fa

L'attore Libero De Rienzo è stato stroncato da un infarto a soli 44 anni e, venuto a conoscenza della tragica notizia, Paolo Siani dichiarò: «Un grande dolore, una notizia che mi rattrista molto. Volevo bene a Picchio, nell’interpretare Giancarlo in Fortapasc è andato ben oltre il suo lavoro, ci ha messo l’anima e ha voluto bene a Giancarlo». Così il medico Pediatra, deputato eletto col Partito Democratico e fratello di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra a Napoli, ha voluto commentare la morte dell'attore. E, adesso, a un anno di distanza su Twitter ha ricordato il fratello e l'attore che lo interpretò nel film «Fortapasc».

Il ricordo

Chissà in questo anno cosa vi siete detti lassù tu e Giancarlo. Ciao Picchio. Ci mancate molto. pic.twitter.com/hLxZDFIjPM — Paolo Siani (@SianiPaolo) July 15, 2022

La morte improvvisa e dolorosa di Libero De Rienzo non è stata dimenticata da Paolo Siani. Così su Twitter ha scritto: «Chissà in questo anno cosa vi siete detti lassù tu e Giancarlo. Ciao Picchio. Ci mancate molto». Il deputato non ha scordato il bel lavoro fatto dall'attore per ricordare il lavoro di suo fratello Giancarlo e così tra i due è nato un legame indissolubile che li ha resi amici e cheogni 15 luglio, sicuramente riaprirà una doppia ferita nella sua mente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA