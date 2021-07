Libero De Rienzo, giovedì 22 luglio i funerali di Picchio: saranno pubblici. «Per omaggiare la sua grande umanità»

Giovedì 22 luglio, verranno celebrati i funerali di Libero De Rienzo. La funzione non sarà svolta in forma privata, affinchè si possa celebrare la persona che era Picchio.

Nonostante ci sia stata l'autopsia non è stato possibile chiarire cosa abbia scatenato l'arresto cardiocircolatorio. Ma ora è tempo di celebrare e omaggiare il talento e la grande umanità che hanno portato Libero De Rienzo ad entrare nel cuore della gente.

L'avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia della famiglia De Rienzo, in accordo con i familiari annuncia che domani, 22 luglio 2021, alle ore 15 saranno celebrati, presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli (Av), i funerali di Libero De Rienzo, al secolo Picchio. I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, affinché si possa celebrare la persona che era Picchio e le persone potranno rendere omaggio all'attore scomparso prematuramente.

