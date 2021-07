Libero De Rienzo, com'è morto: aperto un fascicolo, l'ipotesi della Procura

Libero De Rienzo se n'è andato in una notte d'estate, a casa sua, e a soli 44 anni. Una morte improvvisa che ha lasciato attoniti quanti lo conoscevano e anche chi ha segnato una fase della propria vita con i suoi film. Una scomparsa così inspiegabile da spingere la Procura di Roma ad apire un fascicolo di indagine. Sarà ora l'autopsia a stabilire quanto accaduto in zona Madonna del Riposo. Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Francesco Minisci. Il magistrato ha disposto l'autopsia.

Il procedimento, coordinato dal sostituto procuratore Francesco Minisci, è stato rubricato con la fattispecie di morte come conseguenza di altro come dispone l'articolo 586 del codice penale. Obiettivo degli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, è accertare le cause che hanno portato alla morte del giovane attore di origine napoletana. Dall'autopsia, da questo punto di vista, potrebbero arrivare risposte importanti.

