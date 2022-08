Leonardo DiCaprio di nuovo single, finita la storia con la modella Camila Morrone

Dopo Kim Kardashian e Pete Davidson, Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, un'altra coppia celebre si dice addio in questo malinconico 2022, che ha visto la fine di tante love story. Stiamo parlando di Leonardo DiCaprio e Camila Morrone.

La loro relazione, iniziata nel gennaio 2018, sarebbe giunta al capolinea a inizio estate, ma la notizia sarebbe stata diffusa solo in queste ore. L’attore premio Oscar 47enne e la modella 27enne erano stati avvistati per la prima volta insieme ad Aspen, in Colorado. Sempre molto discreti, avevano deciso di presenziare insieme proprio alla cerimonia degli Oscar 2022, dove la star di Titanic in passato si era spesso presentato da solo o con la madre.

La fine della relazione non è stata per il momento commentata dai diretti interessati, che tuttavia pare si siano lasciati serenamente. «Non ci sono cattivi sentimenti tra di loro. È giunto semplicemente a una conclusione naturale» si legge su The Sun. A inizio luglio i due erano stati paparazzati a Malibu, mentre trascorrevano un weekend al mare. Con il senno di poi, deve essere stata quella la loro ultima vacanza insieme prima della rottura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 16:02

