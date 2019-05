Leonardo DiCaprio innamorato, rifà la scena di Titanic con la fidanzata Camila Morrone

Mercoledì 22 Maggio 2019, 18:06

è a Cannes per presentare il nuovo film di Quentin Tarantino di cui è protagonista assieme a Brad Pitt, “Once Upon a time in Hollywood”, e per la trasferta europea si è fatto accompagnare dalla nuova fidanzata,Leonardo è rimasto come suo solito nel mondo delle modelle, ma stavolta si è indirizzato su una vecchia amica, appunto Camila, 21 anni, figlia tra l’altro della compagna di Al Pacino. I due sono stati sorpresi da “Chi” nell’hotel preferito di Leo quando è a Cannes, l’Hotel du Cap-Eden-Roc nella vicina Cap Antibes mentre DiCaprio è impegnato a riprendere con lo smartphone Camila che ripete la celebre scena di, film che gli ha regalato la fama mondiale.Dopo i ciak i due, ormai inseparabile, pranzato con alcuni amici. Una storia seria questa per l’attore, dato che per la prima volta ha sfilato assieme alla compagnia sul red carpet, rompendo il riservo che ha di solito sulle sue questione di cuore.