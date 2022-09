Leonardo DiCaprio, «quando le sue fidanzate diventano troppo vecchie o si legano troppo, se ne vanno»

Hanno tutte una data di scadenza le fidanzate di Leonardo DiCaprio, scapolo impenitente di 47 anni che non rinuncia all'avvenenza e alla giovane età delle sue partner nemmeno alla soglia del mezzo secolo d'età ed è sempre a caccia delle under 25.

Dopo la fine della sua storia con la modella Camila Morrone, spunta già il nome di una nuova ragazza, Maria Beregova, paparazzata con la star in queste ore a Saint-Tropez. Rispondendo sul proprio profilo social alle domande dei fan, incuriositi dalla nuova fiamma, la ragazza racconta di essere nata a Kiev, ma di avere frequentato il prestigioso College Beau Soleil in Svizzera (quello dove hanno studiato i reali di mezza Europa, per intenderci) e di vivere attualmente a Londra, dove studia Business & Law e nel frattempo lavora per la compagnia farmaceutica di famiglia. Insomma, una giovane di buona famiglia in apparenza lontana dall'ambiente del jet set hollywoodiano, ma che avrebbe fatto già perdere la testa a Leo.

Oltre a essere bellissima, Maria ha dalla sua un requisito fondamentale: è nata il 13 aprile del 2000, questo significa che ha 22 anni e per questo rientrerebbe alla perfezione nei canoni dell'attore che, secondo una fonte riportata da Page Six frequenterebbe solo donne sotto i 25 anni d'età: «Quando le sue fidanzate diventano troppo vecchie o si legano troppo, se ne vanno». Questo avviene perché intorno a quell'età una ragazza è in cerca di una relazione più stabile per mettere su famiglia, proprio quello che DiCaprio non è disposto a fare, geloso com'è della propria libertà e indipendenza.

«Quando le ragazze raggiungono i 25 anni, stanno cercando di più – stanno cercando di sposarsi e sistemarsi. Questo non è ciò che Leo vuole. Non vuole una famiglia e non vuole stare con donne che potrebbero spingerlo a questo», ha spiegato la fonte al Post. «Nel momento in cui una ragazza lo incontra, il tempo stringe. Se diventa troppo vecchia, tra un paio d'anni, se ne va. Se si lega troppo, tra un paio d'anni, se ne va. Vuole persone che lo stimolino mentalmente e fisicamente».

Una dichiarazione che ha suscitato l'ilarità dei fan, che su Twitter si sono scatenati con frasi provocatorie del tipo: «La ragazza che Leonardo DiCaprio scaricherà quando avrà 72 anni è nata oggi». O ancora: «Titanic compie 25 anni quest'anno, a quel punto presumo che Leonardo Dicaprio non vorrà più esserci». La verità è che per le diciottenni di ieri e di oggi, Jack non invecchierà mai.

