Leonardo Dicaprio trova un fungo raro e misterioso: «Si riteneva estinto da 36 anni»

L'attore statunitense e ambientalista militante, Leonardo DiCaprio, sul suo profilo Instagram celebra l'avvistamento di esemplari del fungo Gran Puma in Cile, ritenuto estinto ormai 36 anni fa. «I funghi Gran Puma sono una specie misteriosa che vive nel sottosuolo delle montagne Nahuelbuta in Cile - scrive DiCaprio - I membri del team della spedizione» che li hanno trovati «pensano addirittura che siano visibili in superficie solo per pochi giorni l'anno».

«Dopo essere uscito dai radar della scienza per 36 anni, il Big Puma Fungus è stato riscoperto in Cile nell'ambito della Rewild Search for Lost Species.

