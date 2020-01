Leonardo Di Caprio eroe, come in Titanic: salva un ragazzo che stava annegando in mare

Giovedì 9 Gennaio 2020, 16:39

eroe, quasi come nel film Titanic, che lo lanciò agli occhi del grande pubblico: l’attore statunitense, lo scorso 30 dicembre, ha infatti salvato un ragazzo francese di 24 anni che si trovava in mare dopo essere caduto da una nave da crociera.DiCaprio era con la fidanzatain vacanza a St. Barts, ai Caraibi, a bordo della sua barca, quando ha saputo quanto era successo:, l’attore ha deviato il percorso della sua barca per cercare il naufrago, che si trovava in mare da 11 ore. Dopo averlo individuato, lo ha recuperato salvandogli la vita.Senza l’intervento di Leo, il giovane avrebbe seriamente rischiato di morire: stava infatti per arrivare il buio e con esso si avvicinava un violento temporale. In Titanic, Jack salvava Rose dalle acque gelide nelle quali la nave stava affondando, sacrificando la sua vita: in questo caso non è servito un sacrificio tanto grande, ma il suo atto resta comunque di grande cuore e generosità.