Leonardo DiCaprio fa un paio di conti. Dopo avere speso 9,9 milioni di dollari per l'acquisto della sua ultima villa a Beverly Hills, l'attore decide di mettere in affitto il prestigioso immobile nel lussuoso quartiere di Los Angeles.

Leonardo DiCaprio, in affitto la sua villa a Beverly Hills: quanto chiede l'attore

Tanto costa abitare nella casa del divo, che di recente ha investito una cospicua somma per recuperare l'immobile Anni 30 e ristrutturarlo a nuovo con materiali di pregio quali pavimenti in rovere, lampadari di design e porte in acciaio.

Ogni elemento è stato studiato nel minimo dettaglio in questa villa che dispone di quattro camere da letto, sei bagni, una cucina equipaggiata in granito nero e marmo bianco di Carrara e un doppio salone con portefinestre su un magnifico terrazzo per un totale di 434 metri quadrati, disposti su due piani.

L'immobile è dotato anche di diverse zone ricreative, incluso un bar, una piscina con annessa area relax e un patio con il camino, ideale per intrattenere gli ospiti. Il tutto alla modica cifra, si fa per dire, di 32.200 dollari al mese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 23:08

