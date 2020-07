Leo Gullotta: «Ho sempre lottato, ma in punta di piedi»

TAORMINA - "La cosa che più mi è mancata durante il lockdown? È quella rappresentata nel manifesto di Taormina 66: l'abbraccio". Sarà anche per questo che Leo Gullotta ha abbracciato con entusiasmo il ruolo di direttore del festival siciliano – accanto a Francesco Calogero - in questa strana edizione in cui molti film hanno dovuto traslocare online. Al Taormina Film Festival sono passati, comunque, Monica Bellucci, Vittorio Storaro, Dolce & Gabbana, Edoardo Pesce e Nikolaj Coster-Waldau (il Jamie Lannister de Il trono di spade). Gullotta li ha accolti, ma ha anche condotto la striscia quotidiana del festival sul web e presentato le serate al Teatro Antico, quella in onore del film di Tornatore, musicato da Morricone, sui due stilisti, e quella di premiazione – ieri sera – in cui Onkel del danese Frelle Petersen è stato incoronato miglior film.



Che esperienza è stata questa del festival, nella sua terra, in un nuovo ruolo?

«Dopo 54 anni di carriera e 74 di vita, da catanese l'ho vissuta con la gioia di un ragazzino. Sono stato felice di essere utile in quest'anno segnato dalla pandemia, abbiamo reinventato la possibilità di esserci. Ci siamo rimboccati le maniche per dare un segnale di speranza».



La commedia, il suo terreno privilegiato, trova abbastanza spazio nei festival?

«Dalle immagini di repertorio del Taormina Film Fest con i volti di Risi, Monicelli, Scola, si vede bene che in passato c'era un'attenzione maggiore. Oggi forse siamo penalizzati dalla faciloneria di certe soluzioni di scrittura, ma abbiamo tanti bravissimi attori e dovremmo stimolare lo spettatore ad avere fiducia nella nostra commedia».



Lei che è stato tra i protagonisti del Bagaglino, cosa pensa della satira politica di oggi?

«È stata un'esperienza, lunga 20 anni, di grande successo, in cui proponevamo la vignettizzazione della politica in tv. Ciò che accade oggi è imbarazzante, certi politici vogliono parlare solo alla pancia del paese, stimolano razzismo e omofobia per acchiappare voti. Ora è difficile fare satira politica, ma di sicuro vedo due professionalità enormi: Maurizio Crozza e Antonio Albanese».



Nel 2012 denunciava di aver perso il ruolo di Don Puglisi in quanto omosessuale, l'anno scorso in tv ha parlato del matrimonio col suo compagno. Quanto sono cambiate, davvero, le cose?

«È arrivata, appunto, la legge che permette di sposarsi, e io ho usufruito dei diritti che garantisce. Sono stati fatti grandi passi avanti, ma c'è ancora molto da fare. Io amo combattere e l'ho fatto. La mia storia racconta che ci ho sempre messo la faccia, nel lavoro e nelle scelte sociali, in punta di piedi». Ultimo aggiornamento: Monday 20 July 2020, 07:53

