Lee Byung-Hun, l'attore ospite al Korea Film Festival: «Attraverso i ruoli che interpreto scopro cose nuove di me»

Tra gli ospiti della 22 esima edizione del Korea Film Festival a Firenze, c'è stato anche l'attore Lee Byung-Hun, protagonista del film di apertura della kermesse "Concrete Utopia" regia Um The-hwa e di una masterclass molto attesa.

Dall'esperienza sui set di Hollywood alla spiegazione su come prepara un ruolo, Lee Byung-Hun ha raccontato e ripercorso la sua carriera che lo ha visto debuttare sul grande schermo nel 2000 con il film "Gongdonggyeongbigu-yeok JSA" di Park Chan-wook, che fu all'epoca il più grande successo d'incassi nella storia del cinema coreano.





La carriera: il punto di svolta

Ma il punto di svolta nella sua carriera arriverà nel 2005 quando incontra il regista Kim Jee-woon: il film "A Bittersweet Life" lo consacra come nuovo divo asiatico. «Ho vissuto come attore per più di metà della mia vita e non mi ero accorto di come fosse ambivalente. - racconta rispondendo alla nostra domanda, su cosa rappresenti per lui la recitazione e l'essere un attore - Nel corso del tempo, sono stato influenzato dai personaggi che ho interpretato per un lungo periodo e ci sono momenti in cui mi chiedo chi sono veramente.

