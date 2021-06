Ricominciare dal cinema: Le Notti Bianche, 48 ore di proiezioni dal 2 al 4 luglio. In 70 arene e cinema in Italia

Dalle “finestrelle” della conferenza stampa online spuntano i volti di Piefrancesco Favino e Anna Ferzetti, Claudia Gerini, Fabrizio Gifuni, Paola Minaccioni, Vittoria Puccini, Carlotta Natoli e Paolo Genovese.

Sono tanti ed entusiasti i protagonisti del cinema italiano che hanno “messo la faccia” nel progetto delle “Notti Bianche del Cinema”, quarantotto ore di eventi e proiezioni non-stop in programma dalle 20 del 2 luglio alle 20 del 4 in settanta sale e arene tra Milano, Bologna, Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Venezia per celebrare la sala cinematografica e la ripartenza.

Lanciata da Alice nella città, la sfida è stata raccolta da tutte le categorie del settore, dagli esercenti agli attori, passando per gli autori, i festival e i premi. «È naturale che siamo disponibili a partecipare – dice subito Favino – Se c’è qualcosa di positivo che ci ha lasciato la pandemia è questa capacità di unire le forze. Speriamo che duri».



A ROMA - Il protagonista de Il traditore presenterà il suo film del cuore, Io la conoscevo bene in apertura (il 2 luglio) al Cinema Adriano di Roma con Elena Sofia Ricci, mentre in un’altra sala della stessa struttura Paolo Genovese presenterà Una famiglia perfetta. Quella sera, nella Capitale, si potranno incontrare anche Valeria Golino (al Quattro Fontane per la proiezione di Occhi blu di Michela Cescon (nella foto), Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo (all’Andromeda per la maratona Max Bruno) e il regista Andrea De Sica al Floating Theatre al Laghetto dell’Eur con il suo Non mi uccidere. Il giorno dopo Fabrizio Gifuni sarà al cinema Eden per proporre il suo film del cuore Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.



A MILANO - Tra Milano e l’hinterland, invece, saranno dieci le sale coinvolte nelle Notti bianche (tra queste il Beltrade, l’Odeon e l’Arena Milano Est) e all’Anteo saranno Aldo, Giovanni e Giacomo a dare il via alla due giorni di festa del grande schermo. Nel programma ci sono poi le maratone dedicate a Quentin Tarantino, Dario Argento, Fantozzi, Wes Anderson, Wong Kar-Wai e l’anteprima di Penguin Bloom, con Naomi Watts e Jacki Weaver.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA