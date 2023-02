Laguna blu, Christopher Atkins 40 anni dopo il film cult: ecco le foto del cambiamento

di Redazione Web

Christopher Atkins era appena un adolescente quando ha debuttato nel ruolo da protagonista nel film che ha segnato la sua carriera, Laguna Blu. Sono passati 40 anni dal cult del 1980 e l'attore protagonista è ora cambiato nel suo aspetto.

Ancora attivo come attore e regista, Christopher condivide spesso sui social foto della quotidianità aggiornando sempre i fan che, a distanza di anni, lo ricordano come l'attore rubacuori.

Il cambiamento

Sorridente e raggiante, Christopher Atkins, 61enne, condivide foto della sua vita quotidiana, della sua famiglia e dei suoi progetti lavorativi.

L'attrice e l'attore simboli del cinema anni Ottanta, Brooke Shields e Christopher Atkins, star di Laguna Blu, fanno ancora parlare di loro. Recentemente al Sundance Festival, Brooke Shields ha fatto una rivelazione choc, raccontando di essere stata violentata all'inizio della carriera.

Nessun nome, nessuna accusa, ma la cruda testimonianza di un'attrice che, da giovanissima, non ebbe la forza di ribellarsi a quell'aguzzino che uscì «completamente nudo» dal bagno di un hotel. Lei, come ha raccontato, lo aveva incontrato «per discutere la partecipazione al casting per un nuovo film».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 16:38

