Laetitia Casta, triangolo amoroso insieme al marito Louis Garrel ne L'uomo fedele: «Bello non sentirsi in colpa»

e sua mogliecon l'Italia hanno un rapporto particolare. L'attore francese, figlio d'arte, ha avuto il suo primo ruolo importante in The Dreamers diretto da. L'ex-modella, nata in Corsica, è stata compagna die con lui ha avuto due figli. “Mi hanno sempre ricevuto come un principe in Italia, io sono fedele a questo paese e poi tra Francia e Italia c'è un rapporto speciale anche nel cinema”, dice l'attore, alla presentazione del suo secondo film da regista(in uscita l'11 aprile), in cui recita per la prima volta al fianco di sua moglie.Il film è un triangolo amoroso, dove stavolta è l'uomo ad essere conteso da due donne: una è il personaggio di Casta, l'altra è una giovane ragazza interpretata da Lyly-Rose Depp, la figlia che il divo hollywoodiano, Johnny Depp ha avuto con Vanessa Paradis. “Questo film riflette i ricordi del cinema che mi piace, su tutti quello di Francois Truffaut, ma più che un triangolo amoroso, è un rettangolo perché c'è anche un bambino. E poi ci sono tanti generi, commedia, dramma, thriller, compresi gli stereotipi sulla città di Parigi, perché volevo rendere il film molto francese” ammette Garrel.“Mi è piaciuto molto interpretare un personaggio già tutto definito nel copione, e mi sono distaccata dal senso di colpa, un bel sentimento da non avere per una donna” dice con ironia l'attrice, in merito al suo personaggio che nonostante la relazione con un altro uomo, appare distaccata. La coppia di attori sembra divertita dall'interesse mediatico suscitato dall'aver recitato insieme in un film. "Vengo da una famiglia di cinema, erano attori mio padre, mia madre, addirittura mio nonno, quindi questo gioco con la mia privata la conosco bene, non c'è nessun rischio, l'unico è che il film sia brutto. Anche Woody Allen ha fatto alcuni film mischiandoli con la vita privata” ha sottolineato Garrel, che sul set “è completamente diverso che nella vita privata” rivela Casta. "E poi i film d'amore sono quelli che mi piacciono di più, se penso alla Nouvelle Vague, lo sguardo sulle donne è sempre stato interessante, c'erano ambiguità e mistero, perché la vita è così, è complessa”.A proposito di Lily-Rose Depp, che aveva già lavorato con Louis Garrel in un film precedente, il regista ha parole di encomio, ma anche un curioso aneddoto personale. “Quando l'ho incontrata aveva 15 anni, e per la prima volta in vita mia mi sono sentito vecchio, non sapevo come parlare con lei. Allora le dicevo non frequentare i club, non usare la droga. E lei mi ha guardato come se fossi un vecchio. In realtà l'ho scelta perché mi ha detto quel personaggio è come me”.A proposito della sua carriera di modelli agli inizi e poi attrice, Laetitia Casta ha detto di essere stata ispirata dal "talento di Anna Magnani. Ho fatto la modella ma ho sempre avuto bisogno di fare di più, senza curarmi del pensiero delle persone. Più faccio cose diverse, più sono felice".