La stanza del tempo sospeso, svelato il cast del film: da Caterina Misasi a Yari Gugliucci, ecco i protagonisti

Caterina Misasi, Yari Gugliucci e Raniero Monaco di Lapio saranno i protagonisti principali del film “La Stanza del Tempo Sospeso” per la Regia di Olga Merli e Andrea Giancarli, prodotto dal “Serpente Aureo Film” e liberamente ispirato al romanzo “Il Manoscritto” della scrittrice Stefania Convalle.

La bellissima Caterina Misasi, tra le protagoniste de “Un medico in famiglia 6” ha appena raggiunto il set. Sono infatti iniziate le riprese nell’incantevole e affascinante borgo medioevale di Serra de’ Conti in provincia di Ancona che termineranno la prima settimana di agosto. Il film rappresenta una minuziosa lente di ingrandimento degli aspetti sensoriali e onirici dei protagonisti, degli eventi, delle situazioni che daranno vita alla pellicola, sospesa tra realtà e illusione, in una visione stilistica e prospettica originale e seducente.

La sceneggiatura, firmata dalla stessa regista, racconta l’istaurarsi di una circolarità emozionale intensa, talvolta ossessiva che si esprime nella triangolazione dei tre personaggi principali legati a doppio filo tra di loro e con il proprio passato, in una narrazione ricca di suspense e che vuole rendere omaggio a certe dimensioni del cinema italiano, tra cui rimandi al genere “gotico” e “giallo”, introdotto dai Maestri Mario Bava e Dario Argento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 18:51

