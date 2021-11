Il film biografico dedicato a Chet Baker "JAZZ NOIR - Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet” arriva in Italia

Il 22, 23 e 24 novembre arriva con Wanted Cinema per la prima volta nelle sale italiane “JAZZ NOIR - Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet”, il film biografico dedicato a CHET BAKER. L’elenco della sale aderenti (in aggiornamento) è consultabile qui http://wantedcinema.eu/movies/jazz-noir/.

Queste le prime città in cui sono state confermate le proiezioni: Bari, Bergamo, Bologna, Bra, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Firenze, Forlì, Imola, Messina, Milano, Monza, Napoli, Padova, Perugia, Pisa, Puianello, Reggio Emilia, Roma, Terni e Torino.

Non mancheranno in tutta Italia appuntamenti speciali nei cinema con concerti e letture dedicate a Chet Baker, alla sua musica e ai suoi scritti. Le proiezioni che si terranno nei cinema di Milano (tra i primi confermati Anteo Palazzo del Cinema, Multisala Eliseo e Wanted Clan) sono state inserite all’interno del calendario della Milano Music Week 2021, la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti in programma dal 22 al 28 novembre con un ricco palinsesto di appuntamenti tra panel, incontri, workshop, concerti e showcase, dj set e proiezioni, diffusi in tutta la città e anche in streaming. Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale. Il film, firmato dal regista olandese Rolf van Eijk, si apre sulla morte improvvisa dell’icona del jazz Chet Baker, precipitato dalla finestra di un albergo nella zona del quartiere a luci rosse di Amsterdam il 13 maggio 1988, e ripercorre i suoi ultimi giorni di vita. Una scomparsa prematura avvolta tutt’ora nel mistero: è caduto o è saltato? È stato un incidente o è stato spinto? La pellicola ricostruisce attentamente studi di registrazione degli anni ‘80 e recupera tracce originali dalle ultime incisioni di Chet Baker. Un racconto dalle atmosfere noir che indaga il genio e la sregolatezza del grande jazzista, trombettista e cantante, tormentato dalla tossicodipendenza.

Un film emozionante in cui l’attore Steve Wall (Vikings, The Witcher, Silent Witness, Moone Boy, ma anche frontman della band The Walls and The Stunning) che interpreta Chet Baker, si è calato perfettamente nel personaggio, con la sua voce strascicata e la camminata incerta, mostrando sul volto i demoni del jazzista che si trascina nei vicoli decadenti di Amsterdam e che si trasforma sul palco dei fumosi jazz club.

Sinossi: Amsterdam, 1988. Il detective Lucas è incaricato di indagare sulla misteriosa morte della leggenda del jazz Chet Baker. Ripercorrendo gli ultimi giorni di Baker viene trascinato in un oscuro viaggio musicale in cui incontra Sarah, l'ultima amante, Simon, l'amico silenzioso e Doctor Feelgood, l'ambiguo ammiratore. Mentre si addentra nella mente del famigerato trombettista, Lucas affronta contemporaneamente i propri demoni e le proprie ombre.

Cast: Steve Wall (Chet Baker), Gijs Naber (Detective Lucas), Raymond Thiry (Simon), Arjan Ederveen (Dr Feelgood), Lynsey Beauchamp (Sarah), Paloma Aguilera Valdebenito (Lois).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA