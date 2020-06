L'Arena Adriano Studios accende le notti dell'estate romana. Si parte con Il Traditore di Marco Bellocchio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 17:23

Un contesto unico, che fino al 31 agosto ospiterà proiezioni all’aperto, eventi glamour e appuntamenti con i protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura, facendo tornare a nuova vita gli spazi degli studios tiburtini, scenario di oltre 2mila pellicole.Da mercoledì, il polo multimediale di via Tiburtina ha aperto eccezionalmente per la prima volta al pubblico per dare vita all’Arena Adriano Studios, il cui nome vuole omaggiare un simbolo delle sale cinematografiche romane, il Cinema Adriano della Ferrero Cinemas.Un’arena cinematografica ideale per fare da vetrina alle emozioni che il cinema, in particolare quello italiano, è in grado di dare al pubblico. E un segnale importante di ripartenza, indicando la via di una ripresa che deve essere carica di belle aspettative. Perché dopo le lunghe settimane della quarantena e del lockdown c’è tanta voglia di svago e di divertimento. Sinora, sono stati ufficializzati gli appuntamenti fino al 15 luglio e man mano verrà svelato al pubblico l’intero programma di una rassegna che si preannuncia imperdibile per gli appassionati dicinema e non solo.vincitore di 6 David di Donatello tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista Pierfrancesco Favino. Ma come detto proseguirà per tutta l'estate con un calendario ricco e per tutti i gusti che avrà come protagonisti, tra gli altri, Massimo Ghini e Max Tortora con il regista Vincenzo Marra (1 Luglio), Paolo Ruffini con il suo “UP&Down” (il 4 luglio), Ferzan Ozpetek e Edoardo Leo (5 luglio), Gabriele Muccino (15 luglio) e molti altri. La manifestazione, nata in collaborazione e sinergia con Ferrero Cinemas, primo circuito indipendente italiano che metterà a disposizione le attrezzature e l'esperienza del suo personale, ha preso il via con la serata inaugurale su invito durante la quale è stato proiettato il docufilm Napoli Eden di Bruno Colella e con l’anteprima del film Il meglio deve ancora venire di Alexandre de la Patellière.