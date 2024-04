Kirsten Dunst: «Per Spiderman rifiutai di allinearmi i denti. Non ho intenzione di rifarmi il viso per una parte, preferisco invecchiare»

di Redazione web

Kirsten Dunst fa parte di quella fetta di attori hollywoodiani che non ha paura di invecchiare, non teme i segni che il tempo che passa lascia sul viso e non ha nemmeno timore di rivelare la propria età. L'attrice statunitense compirà 42 anni il prossimo 30 aprile e lavora a Hollywood da quando aveva 16 anni. Nonostante la fama, il successo, i suoi ruoli indimenticabili, Kirsten è sempre rimasta con i piedi ben saldi a terra e non ha mai pensato di contrastare lo scorrere delle lancette con punturine o modifiche estetiche. L'attrice ha rilasciato un'intervista a GQ UK in cui ha ricordato un episodio legato alla sua interpretazione di Mary Jane in Spiderman.

L'intervista di Kirsten Dunst

Kirsten Dunst a GQ UK ha raccontato: «Quando mi chiesero di raddrizzare i miei denti per il film di Spiderman, dissi loro di no e che mi piacevano i miei denti. Ho capito di non essere "quel tipo di ragazza" che cambia per ottenere la parte. Solo dopo ho realizzato quante decisioni di questo tipo abbia preso (che rispettassero questo concetto, ndr).

Nella sua intervista, Kirsten Dunst parla anche di Sofia Coppola che le regalò il successo planetario grazie al film "Il giardino delle vergini suicide" del 1999: «La incontrai quando avevo 16 anni, lei pensava fossi bella e carina quando non era esattamente così. Mi disse: "Adoro i tuoi denti!"».

Le parole dell'attrice hollywoodiana

Infine, Kirsten Dunst ha concluso la sua intervista a GQ UK dicendo che, forse, le richieste di cambiare il suo aspetto erano dovute agli standard di bellezza di Hollywood: «Probabilmente volevano che assomigliassi a una giovane donna sexy che piacesse a una fascia di pubblico più ampia di quella che trova posti in teatro».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA