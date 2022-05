Khaby Lame debutta al Festival di Cannes: cosà farà il tiktoker alla kermesse

Il Festival di Cannes si rinnova con Khaby Lame. Il tiktoker più famoso al mondo sarà ospite alla 75esima edizione della kermesse, dove debutterà nel ruolo di giurato.

Khaby Lame super ospite al Festival di Cannes

Sempre più incuriositi dalle nuove possibilità espressive offerte dai social network, gli organizzatori del Festival del cinema hanno deciso di introdurre per la prima volta un premio dedicato ai tiktoker, ovvero il #TiKTokShortFilm.

In occasione della partnership inaugurata quest'anno con la piattaforma social, la kermesse avrà una nuova categoria in concorso dedicata ai cortometraggi girati sui social e una giuria ad hoc chiamata a valutarli. Tra i giudici accreditati ci sarà proprio il 22enne senegalese Khaby Lame, in Italia dall'età di un anno e divenuto famoso su TikTok grazie ai suoi video girati durante la pandemia.

La sezione #TiKTokShortFilm rappresenta un'autentica novità nell'ambito di un premio così prestigioso per la storia del cinema, nonché il primo tentativo di includere nelle nuove forme di narrazioni dell'audiovisivo anche il digitale e i social media, ultima frontiera dell'intrattenimento.

Se la presenza del ragazzo al red carpet del Festival di Venezia 2021 aveva suscitato perplessità, chissà cosa diranno i benpensanti quando lo vedranno sulla Croisette in veste di giurato.

