Sabato 29 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovi guai perL'attore, travolto dagli scandali sulleal punto da venire estromesso dalla serie televisiva House of Cards , è stato citato in giudizio per aver forzato un massaggiatore a tastarlo sulle parti intime prima di tentare di avere un rapporto orale.il massaggiatore era stato convocato da una terza persona per incontrare l’attore 59enne nella sua casa di Malibu. Secondo quando testimoniato dall’uomo, rimasto anonimo, Spacey gli aveva detto di soffrire di dolori alla zona inguinale. Davanti alla reazione perplessa del massaggiatore gli avrebbe poi afferrato per metterle sui suoi testicoli.Inoltre, secondo i documenti visionati, Spacey avrebbe toccato le parti intime del massaggiatore, per poi insistere per avere un rapporto orale. Il due volte premio Oscar, visto il rifiuto, si è alzato nudo e gli si è avvicinato continuando a fargli delle avances. L’uomo ha infine chiuso il lettino ed è scappato dall’abitazione.Gli scandali per molestie sessuali nello star system sono sempre più frequenti.dopo aver fatto scoppiare il caso che ha originato il movimento "Me too" è stata accusata dall'attore