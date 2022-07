Kevin Spacey, continua l'oblio: escluso dal film su Gengis Khan per via del processo per molestie

Continua l'oblio di Kevin Spacey, iniziato con le accuse di molestie sessuali da cui partì una serie di estromissioni da film e progetti televisivi e cinematografici, a partire da House of Cards. L'attore di American Beauty è stato infatti escluso dal cast di un nuovo film su Gengis Khan, alla luce del processo in corso a Londra ancora per molestie sessuali, ha appreso Variety.

Spacey doveva recitare in «1242: Gateway to the West», un dramma storico su un sant'uomo in un castello ungherese che cerca di fermare una delle armate del condottiero mongolo intenzionata a invadere l'Europa. Spacey doveva essere il protagonista, ma è stato messo da parte dopo le incriminazioni. Si sta ora trattando con una nuova star il cui nome sarà reso noto a tempo debito, ha appreso il giornale di spettacolo.

In un'udienza preliminare dinanzi a un giudice della corte londinese di Old Bailey, Spacey si è dichiarato non colpevole delle imputazioni di abusi sessuali contestategli nelle settimane scorse dalla giustizia britannica. L'attore, che ha 62 anni, deve rispondere delle accuse rivoltegli da tre uomini, all'epoca dei fatti giovani, in relazione a diversi episodi avvenuti a partire da 17 anni fa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 10:18

