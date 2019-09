Kevin Hart, grave incidente stradale: l'attore resterà paralizzato e non tornerà a parlare

incidente automobilistico. L'attore e comico avrebbe subito un trauma spinale che comporterebbe la paralisi completa dal collo in giù e un danno irreversibile alla laringe. L'incidente è avvenuto a Hollywood. Kevin Hart è rimasto coinvolto in un graveautomobilistico. L'attore e comico avrebbe subito un trauma spinale che comporterebbe la paralisi completa dal collo in giù e un danno irreversibile alla laringe. L'incidente è avvenuto a

Hart, secondo quanto riporta il sito statunitense TMZ, era a bordo della Plymouth Barracuda comprata a luglio per festeggiare il suo 40esimo compleanno. A guidare non era l'attore. L'auto si è schiantata contro un guard rail sulla Mulholland Drive, una strada ripida e piena di curve che attraversa le colline della città. Insieme a Kevin Hart, oltre all'autista, c'era una donna. Anche l'uomo alla guida avrebbe riportato gravi ferite alla schiena. Portato in un primo momento a casa, poco lontano dal luogo dell'incidente, Hart è stato poi trasferito in ospedale.

Domenica 1 Settembre 2019, 23:52

«E' con profondo dolore che annunciamo che Kevin Hart resterà paralizzato», ha fatto sapere il portavoce dell'attore. «Ha subito un trauma al collo e alle corde vocali, anch'esse paralizzate, che non gli daranno la possibilità di tornare a parlare. Chiediamo rispetto ai fan per il desiderio di riservatezza della sua famiglia».