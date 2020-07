Kelly Preston morta, il dolore della figlia Ella Travolta: «Hai reso la vita così bella»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia delladi, è stata comunicata stamattina sui social dal marito, che ha chiesto scusa ai fan se per qualche tempo sarà un po' distante . Anche la figlia 20enne della coppia,, ha scelto Instagram per ricordare la madre, sconfitta da un cancro al seno contro cui stava lottando da due anni.La ragazza, attrice come mamma e papà, per salutare la madre ha scelto la stessa foto di qualche anno fa pubblicata da John Travolta e ha usato dolcissime parole per salutare Kelly Preston.«Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso, forte, bello e amorevole come te - scrive Ella rivolgendosi alla madre -. Chiunque sia stato abbastanza fortunato da averti conosciuto o essere stato in tua presenza concorderà sul fatto che emani un bagliore, una luce che non smette mai di brillare e che rende felice chi ti circonda».«Grazie per essere lì per me, non importa cosa. Grazie per il tuo amore. Grazie per il tuo aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita così bella e so che continuerai a farlo sempre. Ti voglio tanto bene mamma», ha concluso Ella.