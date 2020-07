Kelly Preston e John Travolta, il sexy ballo nel film "Gli esperti americani": sul set è nato il loro amore

Era il 1988. Il film si intitola "Gli esperti americani". Un giovanissimo John Travolta e una bellissima Kelly Preston ballano insieme in un sexy siparietto. Proprio sul set di quel film i due attori si innamorano. Lei è uscita da poco da un divorzio. La Preston racconterà: «Ho poi scoperto che un’amica di John, che frequentavo anch’io da poco», racconta Kelly, «sapendo che doveva incontrarmi per la prima volta gli disse: stai per conoscere una ragazza, perderai la testa per lei e la sposerai». Il loro amore durerà 30 anni.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 12:46

