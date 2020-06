Kelly Asbury, morto il regista di Spirit - Cavallo Selvaggio e Shrek 2: aveva 60 anni

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ieri, all'età di, notodi film d'animazione che, in carriera, ha diretto veri e propri capolavori come "" e "". Da tempo stava affrontando una dura battaglia contro un tumore.Il regista, nato in Texas, si è spento ieri nella sua casa di Encino, in California: lo ha annunciato l'edizione online di The Hollywood Reporter. Tra gli altri film animati diretti da Asbury figurano "" (2019), "" (2017) e "" (2011), di cui ha firmato anche la sceneggiatura. Oltre a lavorare per DreamWorks Animation,iniziò la carriera come assistente animatore per la Walt Disney Feature Animation nel 1983 e nel 1985 debuttò collaborando a "", a cui sono seguiti i film "" (1987), "" (1990) e "" (1995).È stato anche sceneggiatore di "" (1991). Durante la sua carriera di 35 anni,ha lavorato come sceneggiatore e animatore in alcuni dei più polari film d'animazione di Hollywood, come "", "", "", "", "" e «». È stato anche assistente del regista Henry Selick per "" (1993) scritto da Tim Burton.