Katie Holmes: «Tornerei a Dawson's Creek ma ora il mio sogno è fare la regista»

L’uguaglianza di genere al Festival di Cannes passa anche attraverso i talk al femminile Women in Motion di Kering organizzati da Salma Hayek. Per la prima volta è protagonista Katie Holmes, ex-moglie di Tom Cruise, con cui ha una figlia, Suri. L’artista 44enne sta vivendo un momento di grande cambiamento: alla carriera di attrice e regista aggiunge ora quella di tutor di recitazione per un progetto speciale.

Perché l’insegnamento?

«Si tratta di un programma in Arabia Saudita dal titolo AlUla Creates per aiutare le donne registe del luogo a raccontare le loro storie con l’audiovisivo. Il mestiere, con gli strumenti giusti, può esprimere una creatività sconfinata».

È dai tempi di “Batman Begins” che non la vediamo in un blockbuster. Ci tornerebbe?

«Tornerei subito sul set di un progetto di un livello così gigantesco. E dal regista Christopher Nolan ho imparato tanto. Nel frattempo mi sono data alla produzione, sono appena stata tre mesi a teatro e cerco sempre nuovi spunti».

Molti la ricordano come la tenera Joey di “Dawson’s Creek”. Tornerebbe per un sequel?

«Per tutti noi è stato un progetto speciale così com’era, ma tornerei se ci fosse una buona ragione per farlo».

Cosa pensa quando rivede i lavori da adolescente?

«A volte li critico, altre invece ricordo l’esperienza sul set che mi ha formata».

Quando ha fatto il salto dietro la macchina da presa?

«L’idea è venuta ad un mio amico, così ci ho provato, prima con un corto, poi con un lungometraggio e ho capito che mi piace la libertà di raccontare una storia e curarla sotto ogni aspetto. È come un puzzle in cui rimettere i pezzi al posto giusto o come frequentare una classe di balletto».

Cosa rappresenta per lei il set?

«Una seconda casa, un posto dove sono a mio agio, mi sento protetta e ne conosco ogni angolo, ma non vedo l’ora di saperne di più, dai costumi alla scenografia».

La sua maggiore ispirazione?

«Jodie Foster: l’ho sempre ammirata e guardo sempre al suo lavoro».

