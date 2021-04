Kate Winslet, ecco chi è la figlia e che film ha fatto: «Ai provini non dice che sono sua madre» Foto

Ha vent'anni e vuole farcela con le sue sole forze Mia Threapleton, la figlia di Kate Winslet. Anche la ragazza ha scelto la carriera di attrice ed è la protagonista di un "Shadows" di Carlo Lavagna, un "thriller di formazione" distopico, prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere. Come riporta l'Independent, ha già un futuro luminoso come interprete. La mamma è orgogliosa di lei e sottolinea che Mia non rivela mai di essere sua figlia durante i provini.

Mia ha esordito sul grande schermo recitando proprio con la madre a 14 anni in "Le regole del caos". Con lei Lola Petticrew, per il personaggio della sorella Alex. Per Mia Threapleton, figlia dell'attrice premio Oscar e del regista inglese Jim Threapleton, il copione di Shadows è stato il primo ricevuto appena finita la scuola. Un importante passo nel percorso da attrice che ha deciso di intraprendere sin da quando aveva 10 anni.





Quando ha avuto la parte mamma Kate lei ha detto di andare avanti sicura. Mia non vive il possibile paragone con Kate Winslet come un problema: «Non mi mette pressione l'avere una madre come lei. La sua carriera è fantastica ed è incredibilmente brava in quello che fa, mi entusiasma che qualcuno possa paragonarci, ma per me è semplicemente mia mamma».

