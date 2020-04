Karina Huff, quattro anni fa la morte dell'“inglesina” di Sapore di Mare

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 19:07

Il 18 aprile 2016 moriva l'attrice inglese 55enne, diventata popolare con i film anni 80 di Carlo VanzinaKarina Huff era comparsa anche in. Nata il primo gennaio 1961, la sua carriera era cominciata in tv come showgirl nel programma di Rai2 Signori si parte. Dal 1980 al 1985, è conduttrice di Popcorn, il primo programma musicale della Fininvest andato in onda su Canale 5.Si è ritirata dal cinema per poi apparire a Meteore nel 1999.