Julia Roberts, pioggia di critiche sui social: «Sei orribile». Lei risponde così

compirà 51 anni il prossimo 28 ottobre. La splendida, però, ha ricevuto una pioggia disul suo aspetto fisico, a causa di unacon la giovane nipote Emma che ha condiviso sul suo profilo. Uno scatto che le ritrae mentre giocano a carte.Doveva essere un momento felice, spensierato, invece, è divettato un incubo. Julia Roberts in perfetto stile acqua e sapone indossa un camicione bianco, occhiali da vista e il suo immancabile sorriso. Nessun make-up.Ma a qualche follower la cosa non è piaciuta. E sono partite le critiche. «Come sta invecchiando male», «Sembri un uomo», «», si legge tra i commenti. E la cosa non è andata giù alla bellissima Julia che qualche giorno fa, ospite del programma di Oprah Winfrey, è tornata sull’argomento, mostrando il suo disappunto.«Il numero di persone che si sono sentite autorizzate a fare commenti su come apparissi, su come non stessi invecchiando bene, su quanto sembrassi un uomo, mi ha sconvolta e sorpresa per come mi ha fatto sentire», ha commentato. «Sono una donna di cinquant’anni e so chi sono, ma i miei sentimenti possono ancora essere feriti»Ma se qualcuno ha poco apprezzato il suo look sincero, in molti hanno attaccato gli haters, difendendo "Pritty Woman" da attacchi sconsiderati di chi probabilmente non apprezza la bellezza per ciò che è.