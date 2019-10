La risata sguaiata di Joker contro il virus della violenza

«Metti su una faccia felice». L’invito della mamma – disturbata – al bambino Arthur Fleck è una maledizione. È la condanna di una maschera di gioia su una vita di umiliazioni, è il costume da clown ostinatamente indossato sulla carne viva dell’emarginazione. È la risata sguaiata e disperata con cui Arthur si difende dalla cattiveria del mondo. Eppure, nell’immaginario collettivo, il super-cattivo è proprio lui. Parliamo, naturalmente, di Joker di Todd Phillips (premiato con il Leone d’Oro a Venezia) ed è ormai più che evidente che non si tratta di un normale cinecomic, anche se il personaggio interpretato in modo superlativo da Joaquin Phoenix è proprio “quel” supercattivo di “quel” preciso universo narrativo e la storia è ambientata a Gotham City.

Lontanissimo dai vari Batman e vicinissimo a capolavori come Taxi Driver e Toro scatenato, questo Joker risponde perfettamente alla missione del regista e dello sceneggiatore Scott Silver: «Speriamo di aver creato un personaggio per il quale emozionarsi, per cui parteggiare, fino al punto in cui non sarà più possibile».



Phoenix è l’espressione in pelle, ossa e devastazione interiore di due epoche: l’inizio degli anni 80 (in cui è ambientata la storia) e l’oggi, con quel bisogno totalizzante di essere visti per esistere e con la violenza che rischia di sembrare l’unica possibilità di farsi ascoltare da una società cieca e sorda nei confronti dei più vulnerabili. La violenza come un virus che, quando aggredisce, attecchisce facilmente sulle menti già deboli. E poi c’è un grandioso Robert De Niro in un ruolo-specchio di quello che ebbe in Re per una notte: è Franklin, presentatore tv e sintesi di un sistema mediatico vorace e feroce. In molti stanno avendo paura di questo film - nelle sale da oggi - perché temono l’effetto emulazione, ma Joker è un monito, non un pericolo. Giovedì 3 Ottobre 2019, 07:25

