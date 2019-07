Johnny Depp mandato all'ospedale da Amber Heard: le foto choc utilizzate dai legali dell'attore

Lady Gaga, altro che Bradley Cooper: il nuovo fidanzato è un ingegnere​

So #JohnnyDepp is the one who ended up in the hospital after the abuse he suffered from #AmberHeard with a cut-off finger and a cigarette burn she left on his cheek. He needed to have 3 f*cking surgeries, 3 times contracted MRSA and almost died. He has medical documentation. pic.twitter.com/cebBWnemmb — Marussia00157🍩 (@Marussia15) July 27, 2019

Este sería Johnny Depp en un hospital de Australia después de una pelea con su ex Amber Heard en 2015. Ella le habría apagado un cigarrillo en la mejilla. La pelea surgió porque ella lo habría escucha hablar con s6ua abogados acerca de un acuerdo "post nupcial" pic.twitter.com/R7jx9aHPvN — Cecilia Martí (@cecimarti79) July 26, 2019

Mercoledì 31 Luglio 2019, 17:18

ferito, su un lettino all'interno di un ospedale australiano: uno scatto choc inedito, ma in realtà abbastanza datato. Si tratta di una foto scattata nel 2015 e che sarà utilizzata dai legali dell'attore statunitense in una causa contro l'ex moglie, e collega,La storia d'amore tra i due attori è stata travolgente ed intensa, ma anche relativamente breve e piena di veri e propri scontri fisici.si sono reciprocamente accusati di violenza domestica a più riprese, tanto prima come dopo il divorzio tra i due, giunto nell'agosto 2016 dopo neanche un anno e mezzo di matrimonio. L'accordo prevedeva che avenissa corrisposta una cifra di circa 7 milioni di dollari, che l'attrice ha devoluto interamente in beneficenza. Il divorzio, però, era stato preceduto da una serie di tappe decisive per la fine del matrimonio tra i due.Pochi mesi prima dell'accordo di divorzio,aveva denunciatoper violenza domestica, pubblicando anche alcune foto dei presunti segni delle violenze e ottenendo un ordine di allontanamento. Andando a ritroso, però, c'è una vicenda che finora non era stata resa pubblica. Di fronte alle continue denunce da parte di, i legali dihanno deciso di controbattere e rendere noti alcuni scatti dell'attore, ferito e soccorso in ospedale, dopo essere stato aggredito dall'allora moglie.La denuncia sporta danei confronti disi basa su quanto accaduto nel marzo 2015 in Australia, dove l'attore si trovava per le riprese del quinto capitolo della saga di Pirati dei Caraibi. Secondo i legali diavrebbe scoperto che l'attore stava preparando un accordo postmatrimoniale: questo l'avrebbe mandata su tutte le furie e in questo contesto sarebbe maturata l'aggressione, con il lancio di una bottiglia di vetro che aveva finito per tagliare un dito ae lo spegnimento di una sigaretta sulla guancia. Le foto, pubblicate in esclusiva da The Blast , mostranocon la ferita alla guancia, sdraiato su un lettino d'ospedale: gli occhiali da sole non aiutano a capire se si tratti davvero dell'attore, ma i tatuaggi sì, ed i fan non hanno dubbi: «È proprio lui».Sono ormai passati quasi tre anni dal divorzio tra, ma le accuse reciproche tra i due continuano a susseguirsi. L'attrice, querelata dall'ex marito per diffamazione a causa di una rubrica tenuta sul Washington Post, ha respinto ogni accusa: «Quelle foto non provano niente». Il prossimo round è previsto nei prossimi mesi, si terrà in tribunale e sarà arricchito dalla testimonianza di amici e conoscenti comuni, che avrebbero anche assistito ad alcune liti tra la coppia, come Elon Musk e James Franco.