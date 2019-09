Johnny Depp, insulti choc all'attore: vandalizzata la stella nella Hollywood Walk of Fame

Justin Bieber e Hailey Baldwin, nozze bis blindatissime anche sui social

Lunedì 30 Settembre 2019, 22:58

sempre più nella bufera. Non bastavano le lunghe battaglie legali con l'ex moglie, con tanto di gravi e reciproche accuse: ora per il popolare attore statunitense arrivano anche gliin un luogo considerato sacro per le stelle dello 'showbiz'.Lacelebrativa di, nella Hollywood Walk of Fame, è statada qualcuno che, con un pennarello nero indelebile dalla grossa punta. Sulla targa commemorativa, posta a Hollywood alla presenza dinel 1999, venerdì scorso sono stati scritti degli insulti rivolti all'attore: «Ipocrita figlio di p...a». Lo riportano diversi media, tra cui il Daily Mail : la scritta, non senza difficoltà, è stata cancellata da un fan dell'attore.L'episodio arriva proprio nel momento in cui un tribunale dovrà stabilire sedovrà ricevere un risarcimento danni dopo l'ennesima, pesantissima accusa dinei suoi confronti. L'attrice, in un articolo pubblicato dal Washington Post, aveva spiegato di essere stata vittima di violenza da parte dell'ex marito. L'attore, a sua volta, l'aveva accusata di averlo ricattato minacciando di pubblicare foto in cuiassumeva droghe e che successivamente erano state utilizzate in tribunale dai legali diLa lunga battaglia legale traprosegue, tra nuove, clamorose rivelazioni. Gli avvocati dell'attrice avevano chiesto alla controparte di fornire informazioni sui precedenti penali e sui ricoveri nelle 'rehab' dell'attore, una richiesta respinta dai legali di. Come se non bastasse, l'attore al momento ha un debito di 350mila dollari nei confronti dei suoi ex avvocati e le disavventure personali hanno finito per influire pesantemente sulla vita professionale: dopo aver ricevuto il benservito dai produttori della saga di Pirati dei Caraibi, anche la parte nei film di Animali fantastici potrebbe essere a rischio.