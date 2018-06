Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da tempo i fan disi preoccupano per la sua improvvisa ed eccessiva magrezza, tanto da arrivare a spazientire l'attore. Pare invece che chisia il, Jack Depp l'ormai ragazzo di 16 anni, avuto dalla relazione con Vanessa Paradis.Come riportano alcuni giornali di gossip americano il giovane potrebbe avere gravi problemi di salute, così preoccupanti da spingere la mamma a non partecipare alla premiere a Parigi del suo nuovo film "Knife+Heart", proprio per assistere il ragazzo malato. Sembrerebbe trattarsi di una grave patologia oculare, ma per ora non è arrivata nessuna conferma dai genitori, nemmeno una smentita però, fanno notare alcuni.In questi mesi Johnny è in giro per una tournéé con la sua band, gli Hollywood Vampires. Sembra che il ragazzo, considerato da tutti molto introverso e schivo, venisse già da una condizione di disagio, dovuta alla fine del matrimonio tra il padre e Amber Heard.