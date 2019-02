John Carew, l'ex attaccante della Roma ora è un attore di successo: sarà nel cast di Maleficent 2

Meghan Markle, i regali ricevuti per il baby shower potrebbero costarle cari

Da Francesco Totti ad Angelina Jolie, passando per... il principe William. Ricordate, attaccante norvegese classe 1979 con un passato anche nella? Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, non ha voluto reinventarsi una carriera nel calcio ed è diventato una vera e propria icona glamour., che ha militato in diverse squadre di vari campionati europei, oggi è undi successo ed è anche uno dei migliori amici del, avendo militato nell'Aston Villa, squadra di cui il primogenito di Carlo e Diana è da sempre un appassionato tifoso. Dopo il ritiro a 33 anni dal calcio giocato, infatti, il norvegese ha deciso di seguire le orme di Eric Cantona e Vinnie Jones, debuttando nel mondo del cinema.Come annunciato dai produttori,presto reciterà accanto ad: l'ex calciatore sarà infatti nel cast di Maleficent 2. L'approdo a Hollywood è senza dubbio un gran colpo nella carriera da attore di Carew, che dopo due interpretazioni sottotono nei film Dead of Winter e Høvdinger ha partecipato a Heimebane, film drammatico che ha vinto tre premi ai Gullruten Awards ed è stato inserito nel programma del Festival cinematografico di Berlino.Per il resto, sembra davvero che il calcio non manchi a: l'ex attaccante norvegese, infatti, su Instagram rivela tante sue passioni, dalla moda alle auto di lusso, passando per gli eventi mondani e i tatuaggi.