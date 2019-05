Jodie Foster, grave lutto per l'attrice di Taxi Driver, Il silenzio degli innocenti e Sotto accusa

Sabato 18 Maggio 2019, 16:57

Graveper, 56enne star di Hollywood, nota soprattutto per le varie interpretazioni in film di successo come Taxi Driver, Sotto accusa e Il Silenzio degli innocenti. Èinfatti, all'età di 90 anni,, ladell'attrice.è stata assolutamente decisiva per la carriera della figlia: prima l'ha cresciuta da sola, poi le ha fatto da manager sin dall'infanzia, facendola diventare prima l'enfant-prodige e poi una delle icone di Hollywood. Nata a Rockford (Illinois), Evelyn Brandy Foster si era trasferita in California e dopo aver lavorato come cantante e sceneggiatrice, rimase incinta di Lucius Fisher Foster III, che l'abbandonò poco dopo la nascita diMadre single,ottenne per la figlia il primo contratto quando Jodie aveva solo tre anni e divenne protagonista di uno spot pubblicitario. Il successo arrivò prestissimo:aveva solo 14 anni quando recitò in Taxi Driver, ottenendo l'Oscar per la miglior attrice non protagonista. Evelyn Brandy Foster rimase quindi la manager della figlia fino al 1992. Il padre di, invece, morì nel 2016, affetto dall'Alzheimer e in condizioni di estrema povertà.