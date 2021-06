Fenomenale Jodie Foster, Palma d'oro alla carriera a Cannes

Dopo l'anno di astinenza causa Covid, in cui il Festival di Cannes ha tenuto congelati il presidente di giuria (Spike Lee, annunciato per la scorsa edizione, è confermato nel suo ruolo per quella in arrivo dal 6 al 17 luglio) e alcuni film (come quello di Nanni Moretti, dato per certo tra i titoli che saranno comunicati oggi), a dare il via alla manifestazione sarà Jodie Foster. L'attrice, regista e produttrice statunitense sarà infatti sulla Croisette per ricevere la Palma d'Oro "d'Honneur" che premia il suo percorso artistico nella serata inaugurale, 45 anni dopo aver partecipato al festival come protagonista di Taxi Driver.

Aveva 13 anni e vinse la Palma d'Oro con Martin Scorsese e Robert De Niro. Da allora è stata diretta da registi come Jonathan Demme, Robert Zemeckis, lo stesso Spike Lee, David Fincher e Roman Polanski, ha diretto quattro film e diversi episodi di serie tv e ha lavorato come produttrice. Ora di anni ne ha 58, ha una bella storia di impegno per la parità di genere nel cinema (anche attraverso il restauro delle opere della regista Dorothy Arzner, attiva tra gli anni '20 e '40) e ha a casa due Oscar (per Il silenzio degli innocenti e Sotto accusa). "Cannes è un festival cui devo tanto, ha cambiato totalmente la mia vita – ha dichiarato Foster – Sono lusingata che Cannes abbia pensato a me e sono onorata di poter trasmettere qualche perla di saggezza o raccontare qualche avventura a una nuova generazione di cineasti"

