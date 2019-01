Jennifer Lopez in "Ricomincio da me": ecco le 5 tappe di una perfetta donna in carriera

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Ricomincio da me", la divertente commedia del regista Peter Segal, lo stesso di "50 volte il primo bacio", è arrivato nelle sal italiane il 24 gennaio. Ecco la divertente clip che mostra le 5 tappe di una perfetta donna in carriera, con le immagini tratte dal film.Maya (Jennifer Lopez) ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità di una promozione, le viene preferito un uomo: un manager privo di esperienza sul campo ma con molti titoli di studio…Per Maya è una sconfitta, almeno fino a quando non ha l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico e che, a Manhattan, non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.