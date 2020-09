Jennifer Aniston elegante e ironica agli Emmy Awards, in onda anche la reunion con le "Friends"

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dà l'ennesima lezione di stile e simpatia. L'amata attrice di, tra le protagoniste degli2020, ha mostrato come si è preparata a casa ai fan per poi sfoggiare unin studio. L'ironica Jennifer si è prima lasciata immortalare in maschera, spettinata e in pigiama mentre sorseggia champagne per poi mostrarsi nella sua bellezza e eleganza.più giovani e anche lei si è lasciata andare alla moda vip degli ultimi tempi, #PrepHome, ovvero prepararsi a casa. Perché il covid ha cambiato anche questo: se prima truccatori e parrucchieri si curavano della bellezza delle star nei camerini, ora è più sicuro farlo a casa evitando assembramenti.Nel corso degli Emmy, decisamente diversi dal solito perché senza folla, senza pubblico e senza red carpet ufficiale, la Aniston ha colto l'occasione per una reunion tra amici coinvolgendo nella serata. Courteney Cox e Lisa Kudrow hanno fatto capolino vicino all’attrice lasciando il pubblico senza parole, le tre attrici hanno ironicamente dichiarato di vivere insieme dal lontano 1994, ovvero dall'anno di debutto di Friends.