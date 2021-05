Bezos doma il leone della Metro Goldwin Mayer per 8,45 miliardi di dollari

Jeff Bezos, patron di Amazon, ha acquistato - per 8,45 miliardi di dollari - la Metro Goldwyn Mayer, storica compagnia di produzione cinematografica, fondata nel 1924 (il logo è un leone ruggente), che in catalogo oltre 4 mila titoli (da James Bond a Rocky, da RoboCop al Silenzio degli Innocenti) e 17mila serie tv. Il multimilionario americano - che nel 2020 ha investito circa 11 miliardi di dollari in serie tv, film e musica per Prime Video - prepara così la sua sfida a Disney, Paramount e Netflix, finora produttori di contenuti più competitivi. Un accordo che rilanci anche MGM che in questi anni non è stata in grado di stare al passo con la moderna Hollywood. La fusione annunciata, scrive il Washington Post, «riunisce un mondo vecchio con quello nuovo». Per Bezos si tratta dell'acquisto finora più oneroso dopo l'acquisizione, nel 2017, di Whole Foods, la catena di supermercati Usa, per 13,7 miliardi di dollari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 07:50

